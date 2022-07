Sem Luan e com novidades, Corinthians treina para enfrentar o Fluminense

01/07/2022 | 17:12



Priorizando o duelo contra o Boca Juniors, no meio da semana, o técnico Vítor Pereira indicou que irá poupar vários jogadores e apostar nas jovens promessas no confronto frente ao Fluminense, marcado para este sábado, às 16h30, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasil. Chamou atenção novamente a ausência de Luan.

O atacante, campeão da Libertadores pelo Grêmio, não conseguiu reencontrar o bom futebol e é carta fora do baralho do treinador mesmo quando há muitos desfalques. Já é o 20º jogo que o atleta sequer aparece entre as opções no banco de reservas.

Se Luan não viajou, o mesmo não se pode dizer dos jogadores das categorias de base do clube alvinegro. O treinador indicou que dará oportunidades a atletas da equipe Sub-20, até porque a lista de desfalques é imensa.

Estão vetados pelo Departamento médico: o zagueiro Gil, o lateral Rafael Ramos, os volantes Maycon e Paulinho, os meias Renato Augusto e Du Queiroz, além do atacante Gustavo Silva. Fagner e Willian também devem ser preservados.

Além disso, Vítor Pereira não terá Roni, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o Corinthians deve levar a campo a seguinte escalação: Cássio, Léo Maná, Robert Renan, Robson Bambu e Bruno Melo; Xavier, Matheus Araújo e Guilherme Biro; Giovane, Wesley e Júnior Moraes.

Nesta sexta-feira, os jogadores fizeram um trabalho de posse de bola em campo reduzido e atividades de bola parada e finalização. O atacante Yuri Alberto, recém-chegado ao clube, participou das atividades com o grupo e, no fim, fez um treino físico com a comissão técnica.

O Corinthians entra na rodada na segunda posição, com 26 pontos, três atrás do líder Palmeiras.