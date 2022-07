Alexandre Frota critica Claudia Raia e apresentadoras: Lamento muito que ainda não tenha me esquecido

01/07/2022 | 17:10



Deu ruim! Alexandre Frota não gostou nem um pouco de ouvir as falas soltadas por Claudia Raia durante a participação no Saia Justa, do GNT. Como você viu aqui, a atriz salientou que odeia ser lembrada de seu casamento com o deputado federal e aproveitou para revelar que Marisa Monte perdeu a virgindade com o ex-ator.

Na última quinta-feira, dia 30, o famoso usou as redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica. Incomodado com a situação, ele criticou a ex-esposa e as apresentadoras Sabrina Sato, Astrid Fontenelle, Larissa Luz e Luana Xavier. O político marcou as mulheres envolvidas na fofoca em uma publicação nos Stories do Instagram, na qual soltou o verbo:

Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido, com todo respeito, acho que ela está errando e passando da curva, com o tempo está ficando engraçada, ainda colocou na fofoca a Marisa. O mais interessante é a Astrid às gargalhadas (mais previsível impossível). As duas, não sei quem são ou o que fazem, e a Sabrina Sato não pode rir muito se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que os que fazem fofoca, só os que parar para ouvi-las.

Vale lembrar que o primeiro casamento de Alexandre Frota foi com Claudia Raia em 1986, com o divórcio tendo acontecido em 1989. Em outubro de 2021, o deputado revelou durante entrevista ao podcast Love Treta que já namorou a cantora Marisa Monte nos anos 1980, mas nunca havia contado para ninguém.