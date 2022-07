Já classificado, Brasil atropela Bulgária na Liga das Nações de Vôlei Feminino

01/07/2022 | 17:00



Com a classificação assegurada à fase final da Liga das Nações, a seleção brasileira feminina de vôlei jogou sem pressão e venceu a Bulgária com facilidade nesta segunda-feira, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/18, em Sófia, na Bulgária.

Com nove vitórias, o Brasil está na segunda posição da Liga das Nações, atrás apenas do Japão. Apesar de jogar em casa, a Bulgária ocupa apenas o 13º lugar, com três triunfos. A seleção brasileira fecha sua participação na primeira fase contra a Tailândia, neste sábado, às 10h30. A próxima e última fase da Liga das Nações será entre os dias 13 e 17 de julho, em Ancara, na Turquia.

Em quadra, Júlia Kudiess, de apenas 19 anos, voltou a ser um dos destaques e deu sinais de que deve ganhar ainda mais espaço com Zé Roberto. Ela anotou 11 pontos, incluindo os três set points. Natinha também brilhou e aumentou a disputa pela titularidade com Nyeme.

Com Zé Roberto aproveitando a vaga antecipada para fazer novos testes na seleção, a equipe entrou desligada e viu a Bulgária abrir vantagem. Mas o bom aproveitamento no saque fez com que o Brasil reagisse. A equipe foi se soltar de vez quando bateu a casa dos 20 pontos. Depois foi só administrar para levar o primeiro set.

O segundo set foi mais tranquilo. O Brasil voltou mais focado e conseguiu abrir vantagem logo de cara, com bons saques e bloqueios. Mas a Bulgária reagiu no fim, chegou a encostar no placar, mas não impediu que a seleção de Zé Roberto fizesse 2 a 0.

No último set, Zé Roberto rodou ainda mais o elenco, colocando Roberto, Lorrayna e Julia Bergmann, e a seleção brasileira teve uma vitória tranquila diante de uma adversária completamente batida.