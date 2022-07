Kelvin Hoefler e Gabryel Aguilar garantem vaga nas semis do Pro Tour de Roma

01/07/2022 | 16:41



Medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio em 2021, Kelvin Hoefler iniciou o novo ciclo olímpico do skate avançando para as semifinais do Pro Tour de Roma, torneio que integra o programa classificatório de Paris-2024. Outro skatista brasileiro que conseguiu passar de fase foi Gabryel Aguilar.

Fora da seleção nacional de street por não concordar com algumas contrapartidas do contrato oferecido pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK), Hoefler não precisou disputar as fases anteriores da competição e já entrou direto nas quartas de final por causa de seu ranqueamento. Com uma nota 79.00, conseguiu a classificação desta sexta ao terminar em oitavo lugar.

Já Gabryel Aguillar veio das qualificatórias, disputadas na quinta-feira, e alcançou uma vaga na semi com uma nota 74.00, que o deixou em 13 º lugar nas quartas de final. As cinco notas mais altas do dia foram do francês Aurelien Giraud (85.43), do canadense Micky Papa (82.42), do argentino Mauro Iglesias (81.21), do americano Nyjah Huston (81.06) e do português Gustavo Ribeiro (80.10).

A semifinal, marcada para sábado, terá 16 competidores. Outros brasileiros que vieram das qualificatórias disputaram as quartas nesta sexta-feira, mas não conseguiram avançar. João Lucas Alves não entrou no top 16 por uma diferença de 0.5. Já Filipe Mota e Carlos Ribeiro ficaram em 19º e 30º lugar, respectivamente.

Mas cedo, na disputa feminina, o Brasil avançou com três representantes. Rayssa Leal, Pamela Rosa e Gabi Mazetto se classificaram para a próxima fase em uma disputa dominada pelas japonesas, que ficaram com oito das 16 vagas.