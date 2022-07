Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



01/07/2022 | 16:06



Pela sétima vez na região desde que assumiu o governo do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB) esteve hoje em São Caetano para anunciar novos investimentos para o Grande ABC. Essa é a primeira visita do tucano ao município desde que assumiu o cargo. Na ocasião, o chefe do Palácio dos Bandeirantes entregou 170 novos ônibus que irão atender os sete municípios nas linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo). Para cidade, o tucano liberou investimento de R$ 10 milhões para construção do novo Parque Tamoio, que ficará localizado na região central.

A nova frota de ônibus deverá substituir modelos antigos que serão retirados de circulação. Mais modernas, as unidades possuem sistema de ar-condicionado, rede wi-fi e entradas de USB para carregamento de aparelhos celulares. No total, o governo estadual empenhou R$ 70,5 milhões nos coletivos.

"Os novos ônibus irão beneficiar a população mais carente que utiliza o transporte público diariamente. A nova frota está mais moderna e trará mais conforto aos usuários. É um grande investimento na mobilidade urbana do Grande ABC", declarou Rodrigo Garcia durante coletiva. O gestor ainda anunciou que gradativamente toda frota de ônibus da região deverá receber novas unidades.

O evento ocorreu no Espaço Verde Chico Mendes e contou com a presença do secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve e dos prefeitos José Auricchio Júnior (PSDB) de São Caetano; Orlando Morando (PSDB) de São Bernardo e Clóvis Volpi (PL) de Ribeirão Pires.

OBRAS BRT-ABC

Prevista para iniciar hoje, a segunda etapa das obras do BRT-ABC deve ocorrer apenas no começo de agosto. Segundo o secretário de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, o atraso ocorreu devido a demora para conseguir a licença ambiental junto à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) em alguns locais onde passará a obra.

O modal já começou a ser construído em fevereiro deste ano no terminal rodoviário João Setti, no Centro de São Bernardo. O BRT-ABC deverá passar por São Bernardo, Santo André e São Caetano e ligará a região à Capital, por meio de corredor exclusivo, até o Tamanduateí.