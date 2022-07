Cataratas do Iguaçu são eleitas uma das 10 melhores atrações turísticas do mundo

Redação

As Cataratas do Iguaçu foram eleitas a sétima melhor atração turística do mundo pelos usuários do site TripAdvisor. O ranking, publicado pelo prêmio Travellers’ Choice Awards 2022, traz a Igreja da Sagrada Família, em Barcelona, na primeira colocação. O Coliseu, em Roma, e o Empire State Building, em Nova York, completam o pódio.

Além da seleção dos principais pontos turísticos do mundo, o Travellers’ Choice Awards 2022 publicou outras listas. Entre elas estão a de melhores hotéis do Brasil, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado, e a de hotéis mais românticos do país, com o Hotel Valle D’Incanto, também de Gramado, no topo.

As 10 melhores atrações turísticas do mundo

DepositPhotos Sagrada Família é eleita a melhor atração turística do mundo

Confira a lista das 10 melhores atrações turísticas do mundo, com destaque para as Cataratas do Iguaçu na sétima colocação.

Igreja da Sagrada Família – Barcelona, Espanha Coliseu – Roma, Itália Empire State Building – Nova York, EUA Grande Mesquita Sheikh Zayed – Abu Dhabi, Emirados Árabes Gallerie Degli Uffizi – Florença, Itália Praça de Espanha – Sevilha, Espanha Cataratas do Iguaçu – Foz do Iguaçu, Brasil The Roman Baths – Bath, Reino Unido Jardim dos Deuses – Colorado Springs, EUA Fontana di Trevi – Roma, Itália

Cataratas do Iguaçu – O que fazer

Paulo Basso Jr. Cataratas do Iguaçu

As Cataratas do Iguaçu são brasileiras, mas não totalmente. O Brasil as divide com os argentinos, que abocanham 80% do conjunto chamado por aqui de Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu (por lá, chamado de Parque Nacional de Iguazú) e ainda detêm o ponto de maior volume de água: o sorvedouro conhecido como Garganta do Diabo.

Em compensação, é do Brasil que se tem a melhor vista dessa maravilha da natureza. E que vista! Criada em 1939, a reserva conta com uma gigantesca área preservada, que acompanha 50 km do Rio Iguaçu até sua foz. Para se ter uma ideia da amplitude, apenas 0,3% do parque está aberto à visitação e, mesmo assim, já tem coisa à beça para ver e fazer.

O cartão-postal é formado por nada menos que 275 saltos, de até 90 metros de altura, que despejam cerca de 1,5 milhão de litros d’água por segundo na Garganta do Diabo. Um espetáculo que surpreende pela sua magnitude, garantindo ao conjunto de quedas o título de maior do planeta em volume hídrico.

Para sentir a força das águas na pele, uma boa dica é fazer o passeio do Macuco Safári, em que um bote leva os visitantes para uma aventura debaixo da ducha das quedas.

Quem adora adrenalina, por sinal, se esbalda no Parque Nacional do Iguaçu, que ainda oferece atividades de ecoaventura como rafting, rapel, escalada em rocha, arvorismo, trilhas em meio à Mata Atlântica e até a opção de sobrevoar as quedas d’água de helicóptero.

Onde ficar em Foz do Iguaçu

Confira cinco opções de hospedagem perfeitas para quem deseja visitar as Cataratas do Iguaçu:

Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort

Pertinho das principais atrações turísticas da cidade, o hotel é uma boa pedida para quem viaja em família. Ele conta com uma infraestrutura de lazer completa, incluindo piscinas, boliche, quadras, trilha e até áreas temáticas da Turma da Mônica para crianças e adolescentes.

Hotel das Cataratas

Quem ainda não sabe onde ficar em Foz do Iguaçu precisa saber que o Hotel das Cataratas é uma das opções mais diferenciadas do destino. Situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o local permite que os hóspedes visitem as famosas cataratas em horários exclusivos.

Wish Foz do Iguaçu

Divulgação

O resort é uma boa pedida para se conectar com a natureza, mas sem deixar o conforto e o luxo de lado. Inspiradas nas vilas americanas, as acomodações têm cara de condomínio e oferecem muita privacidade. É possível curtir atrações como os cardápios variados dos restaurantes, as piscinas e o campo de golfe profissional.

Mabu Thermas Grand Resort

Os turistas que adoram relaxar na água e ainda não sabem onde ficar em Foz do Iguaçu precisam conferir as atrações do resort. Ele foi construído sobre o Aquífero Guarani e abriga piscinas de águas termais de aproximadamente 36°. O local também oferece fácil acesso às atrações de cidade e às fronteiras com a Argentina e o Paraguai.

Recanto Cataratas – Thermas, Resort e Convention

Pista de boliche, parque aquático e casa noturna são apenas algumas das atrações do resort. Ideal para famílias, a propriedade também abriga quadras para diferentes tipos de esportes, spa, salão de jogos, academia, bar e dois restaurantes.

