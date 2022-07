Pré-candidato do Novo à Presidência, D'Avila anuncia Tiago Mitraud como vice

01/07/2022 | 15:10



O partido Novo vai anunciou nesta sexta-feira, 1º, que o deputado federal Tiago Mitraud (MG) será o candidato a vice na chapa presidencial do cientista político Luiz Felipe d'Avila. O Novo optou por lançar uma chapa "pura" após tentar sem sucesso construir uma coligação mais ampla.

Luiz Felipe d'Avila vai disputar a Presidência da República em situação adversa em comparação com outros candidatos. O Novo optou por não usar recursos do Fundo Partidário e, sem aliados na coligação, o candidato terá um tempo muito pequeno de exposição no horário eleitoral na TV e rádio.

Tiago Mitraud faz parte do grupo de deputados de Novo que se colocou contra a pré-candidatura do empresário João Amôedo, fundador da sigla que disputou a Presidência da República em 2018 e obteve então 2,5% dos votos.

A bancada da sigla na Câmara defendeu que Mitraud fosse o candidato ao Palácio do Planalto. Diante do impasse, Amôedo desistiu, mas d'Avila acabou sendo escolhido pelo processo seletivo da legenda.

Nas mais recentes pesquisas de intenção de voto, o presidenciável do Novo não ultrapassou até agora 1%.

O cientista político Luiz Felipe d'Avila entrou na corrida presidencial no fim do ano passado: "Brasil precisa de um pacificador"

Em entrevista ao Estadão em abril, D'Avila afirmou que 'o Brasil precisa de um pacificador'. O cientista político defendeu também enquadrar a Petrobras e todas as estatais no programa de desestatização.