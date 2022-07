Apostas de alta de 75 pontos-base neste mês pelo Fed nos EUA diminuem a 65,3%

01/07/2022 | 13:43



A probabilidade de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) eleve a taxa básica de juros em 75 pontos-base (pb) no dia 27 de julho recuava nesta sexta-feira a 65,3%, conforme indicava o monitoramento do CME Group. A chance de uma alta de 50 pontos-base é de 34,7%. Na quinta-feira, 30, esses níveis eram de 82,6% e 17,4%, respectivamente.

Para a última decisão deste ano, em 14 de dezembro, a possibilidade vista como majoritária é que os juros estejam na faixa entre 3,25% e 3,50% (45,3%), seguida pela faixa entre 3,00% e 3,25% (33,1%) e entre 3,50% e 3,75% (14,2%).

Em relação ao cenário visto na quinta-feira, as apostas para o fim do ano sinalizam um Fed um pouco menos agressivo no aperto monetário em andamento.

Atualmente, os juros estão na faixa entre 1,50% e 1,75% nos Estados Unidos.