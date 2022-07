CPTM abre consulta pública para concessão de Naming Rights de suas estações

Redação/Lorena S. Ávila



01/07/2022 | 13:21



A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) abriu nesta quinta-feira (30) uma consulta pública para entender o interesse do mercado a respeito de um processo de licitação para a concessão de Naming Rights, propriedade nominal às marcas, para as estações das Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.



A concessão de naming rights é uma importante fonte de geração de receita não-tarifária para uma companhia como a CPTM. A consulta será válida por 60 dias e os interessados poderão protocolar perante a CPTM suas considerações sobre o tema através do endereço eletrônico comercio@cptm.sp.gov.br.



A partir das respostas recebidas, a companhia poderá montar a licitação de uma forma que atenda os interesses tanto da CPTM quanto do mercado. A previsão é que o edital seja divulgado até o final de 2022.



Qualquer pessoa jurídica nacional, consórcio liderado por empresa nacional, grupo de empresas nacionais e/ou de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras em situação regular no país poderão participar da Consulta Pública.

Além disso, é importante destacar que as contribuições não geram nenhuma vantagem econômica ou benefício aos seus autores na eventualidade de um futuro certame, e a CPTM não irá dever nenhuma indenização ou reembolso a participantes da consulta, mesmo que a proposta seja utilizada no futuro edital.