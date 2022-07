Em meio a boatos de desentendimentos, Simone se declara para Simaria nas redes sociais: Continuarei te amando

01/07/2022 | 13:10



Chora não, coleguinha! Após diversas polêmicas envolvendo o nome das sertanejas, Simone se manifestou em em uma página de fofoca para elogiar a irmã, Simaria. Nesta sexta-feira, dia 1, a cantora não poupou palavras para descrever como admira a sua dupla - apesar dos defeitos.

Eu conheço a história dela, sei tudo que ela passou pra chegar onde chegou. Tem defeitos como eu tenho e como você que está lendo também tem. Ela é uma das mulheres mais fodas que já conheci na minha vida. Independente de qualquer situação, continuarei te amando até o dia que Jesus voltar por que você é sangue do meu sangue, escreveu.

Simone deu a entender que o clima de paz está reinando, mesmo com Simaria afastada dos palcos e ela tendo que seguir sozinha com a agenda de shows da dupla. Lembrando que o desentendimento se tornou público e chamou a atenção dos fãs após Simaria atrasar uma hora e meia para o show no São João do Caruaru, em 11 de junho.