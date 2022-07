Ana Maria Braga oferece um quadro no Mais Você a Jojo Todynho e cantora se emociona: -Você quer me matar

01/07/2022 | 12:10



Grande dia para Jojo Todynho! Durante participação no Mais Você, Ana Maria Braga convidou a cantora para comandar um quadro mensal no programa. A novidade pegou todos do estúdio de surpresa, pois a apresentadora não havia conversado com a equipe e teve a ideia nesta sexta-feira, dia 1º.

- Eu estava pensando cá com meus botões e queria lhe fazer um convite ao vivo e a cores. Você pode dizer sim, você pode dizer não, você pode dizer que vai pensar. Que tal se você fizesse um quadro para a gente no Mais Você uma vez por mês? Posso te levar para outras cidades, posso te levar para outros bairros, você toparia?

Completamente incrédula, Jojo questionou:

- Você está me convidando para trabalhar com você?

E Ana confirmou:

- Com todo mundo presente aqui. Uma vez por mês, você tiraria uns dias da sua vida e ficaria um pedacinho com a gente. Para a gente estar mais perto das pessoas.

A funkeira ficou emocionada com a proposta e topou sem pensar duas vezes. Após abraçá-la, Ana explicou:

- E ela não sabia mesmo de nada, imagine. Nasceu aqui agora. Porque não fazer isso mais? Eu como não posso sair porque tenho que estar aqui, você vai me representando e vai fazer o que você é. Você é boa nesse negócio de sentar no divã para escutar e as pessoas gostam de conversar com você.

Ainda tomada de felicidade, a artista relembrou todos que a ajudaram em sua trajetória profissional.

- Você quer me matar. Olha, Ama, vou falar para você que nesses meus cinco anos caminhando, trabalhando na internet com a mídia, com a galera toda, eu vi quantas oportunidades Deus me deu e quantas pessoas maravilhosas Deus colocou na minha vida. Uns ficaram, outros foram embora, mas eu sou grata. A Jojo é uma construção de várias pessoas, não só a mim. Eu também tenho o meu mérito de ser quem eu sou, mas eu tive pessoas que me deram aquele empurrãozinho. Eu acho que quando a gente tem a gratidão no nossos corações a gente não precisa ficar toda hora: Ah eu sou grata a fulano, eu sou grata a ciclano. Não, a gente é grato e pronto. Gosto de lidar com as pessoas. Fico feliz e estou sem palavras.

Também durante a participação no Mais Você, Jojo revelou que começou a chorar enquanto assistia a novela Pantanal. Este ano, completaram 15 anos desde que ela perdeu o pai e o episódio da atração das 21h da TV Globo exibido no dia do aniversário de morte trouxe lembranças.

- Perdi meu pai quando eu tinha 10 anos. No dia que o Zé Lucas gritou com o Zé Leôncio, nossa, a novela acabou ali para mim. Eu chorava. O dia que passou, no dia 7 de junho, meu pai completou 15 anos de falecido- Foi justamente no dia que eu vim gravar um programa aqui em São Paulo pela Globo. Cheguei a tempo de ver a novela e o Velho do Rio fala para o Zé Lucas que ele é um Leôncio. E, quando ele vê o Leôncio, ele gritou: Meu pai. Quando ele gritou, aquilo me deu gatilho. A novela acabou ali para mim. Comecei a chorar. Chorava e não entendia porque estava chorando.