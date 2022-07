Wesley Safadão tem alta hospitalar após crise por conta da hérnia de disco: Dores controladas

01/07/2022 | 12:10



Passado o susto da internação, Wesley Safadão usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 1, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde. Na última semana, o cantor cancelou alguns shows após passar por um procedimento para tratar hérnia de disco, no entanto, as coisas parecem ter melhorados, já que o artista recebeu alta hospitalar e apareceu todo sorridente na web.

Recebendo agora a alta do hospital! Dores controladas e agora é continuar o repouso em casa! Obrigado por todas as mensagens de carinho, disse nos Stories.

No clique, Safadão aparece ainda no hospital fazendo o símbolo de paz enquanto os médico estão ao fundo cuidando das papeladas.