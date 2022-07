Em novo trecho divulgado, Nelson Piquet profere falas racistas e homofóbicas contra Keke Rosberg

01/07/2022 | 12:10



Como você viu, Nelson Piquet emitiu um comunicado para se desculpar com Lewis Hamilton após viralizar nas redes sociais um vídeo em que ele chama o piloto de neguinho. O britânico chegou até a fazer uma publicação nas redes sociais rebatendo em português a ofensa. No entanto, um novo trecho da entrevista divulgado pelo portal automobilístico Grande Prêmio revela que as falas preconceituosas do tricampeão mundial de Fórmula 1 não pararam por ali!

Em outro momento da conversa com o jornalista Ricardo Oliveira, o atleta veterano proferiu palavras racistas e homofóbicas ao falar sobre Keke Rosberg e seu filho, Nico. Enquanto discutia a temporada de competições de 1982 e compartilhava o que pensava do campeão daquele ano como piloto e adversário, Piquet foi bem direto:

- O Keke? Era um bosta, não tinha valor nenhum. É que nem o filho dele [Nico]. Ganhou um campeonato. O neguinho devia estar dando mais c* naquela época, aí tava meio ruim.