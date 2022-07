Lula tem 43% contra 30% de Bolsonaro em SP, diz Datafolha

01/07/2022 | 11:44



Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 1, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança das intenções de voto no Estado de São Paulo. De acordo com o levantamento, o petista tem 43% dos votos no Estado, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal adversário, tem 30% das intenções.

Em relação ao total do País, Lula tem menos eleitores em São Paulo. O ex-presidente aparece com 47% das intenções de voto na pesquisa nacional do Datafolha, divulgada na semana passada. Já Bolsonaro teve 28% no levantamento que abrange todo o Brasil.

Em São Paulo, Ciro Gomes (PDT) está em terceiro lugar, com os mesmos 8% que ele pontua no cenário nacional. Já Simone Tebet (MDB), que no levantamento nacional marcou 1%, ficou com 3% em São Paulo, dentro do limite da margem de erro.

Na sequência vem André Janones (Avante), com 2%, seguido de Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros) e Felipe d'Avila (Novo), com 1% cada. Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (Democracia Cristã), Luciano Bivar (União Brasil) e General Santos Cruz (Podemos) não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 9% e não sabem, 2%.

A pesquisa agora divulgada entrevistou 1.806 eleitores de terça (28) a quinta-feira (30) e tem margem de erro de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-02523/2022 e BR-01822/2022.