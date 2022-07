Campo do Batistini, em São Bernardo, será revitalizado pela prefeitura

Lorena S. Ávila



01/07/2022 | 11:31



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, formalizou assinatura da ordem de serviço para reforma completa do campo do Batistini, denominado Osvaldo dos Santos Ramos, nesta quinta-feira (30). Situado na Rua das Flores, ao lado da Praça-Parque inaugurada em 2020, o complexo esportivo que recebe equipes como o EC Batistini e o CA Palmeirinha, receberá investimento de R$ 3 milhões, fruto de uma iniciativa público-privada em parceria com o Carrefour.

De acordo com o Secretário de Esportes e Lazer, Alex Mognon, entre os serviços no campo do Batistini estão preparo do terreno com 8.500 metros de gramado sintético, implantação do sistema de drenagem, instalação completa dos sistemas hidráulico e elétrico, incluindo os refletores, reforma dos vestiários e áreas administrativas, bem como pintura geral de todo o complexo e implementação de novos equipamentos esportivos.

“A obra no campo é demanda antiga do Batistini, que agora, com gestão, se tornará realidade.”, sustentou Mognon. As obras terão início imediato, com prazo de conclusão de 150 dias.