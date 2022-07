Julia Dalavia, de Pantanal, assume bissexualidade e se diz à vontade em cenas de sexo

01/07/2022 | 10:11



Sucesso em Pantanal, novela das 21h da TV Globo, Julia Dalavia já passou por poucas e boas para viver Guta no remake, incluindo ter o bumbum abocanhado por um filhote de jacaré. Agora, entre uma gravação e outra, a atriz bateu um papo com o jornal O Globo e assumiu a bissexualidade, afirmando ser uma mulher que toma as rédeas de sua própria sexualidade.

Tento tirar o foco disso, porque é algo muito natural. Se sou bi ou não, hétero ou não. Gosto de pessoas, com quem me identifico e conecto. Existe tanta gente legal no mundo, que não sei se consigo me enquadrar numa coisa ou em outra.

Dalavia ainda entregou que se sente à vontade em cenas de sexo e não tem problemas em gravar takes completamente nua.

Se o take não for gratuito e ajudar a contar a história..., disparou.

A própria mãe da atriaz, Dona Márcia, disse não se incomodar com as cenas calientes da filha.

Encaro com muita naturalidade. Preparei Julia para a vida, sempre procurei dar poder de decisão, torná-la uma mulher independente. E deu certo. Ela é segura!