R. Kelly passará por terapia para distúrbio sexual após ser condenado a 30 anos de prisão

01/07/2022 | 10:11



Como você já viu, o cantor Robert Sylvester Kelly, mais conhecido por R. Kelly, foi sentenciado a mais de 30 anos de prisão por crimes sexuais. Em 2021, 11 homens e mulheres haviam testemunhado contra o artista, que já estava encarcerado, por crimes de extorsão e tráfico sexual de menores de idade. No primeiro julgamento uma mulher sob o pseudônimo Addie revelou ter sido estuprada nos bastidores de um show em Miami, nos Estados Unidos, dois dias após Kelly ter se casado com Aaliyah, quando a garota ainda tinha apenas 15 anos de idade.

Na última quarta-feira, dia 29, ele enfrentou outra condenação por crimes sexuais e recebeu a sentença de 30 anos na prisão, lugar que deverá deixar apenas quando tiver 85 anos de idade. De acordo com os documentos do processo, o cantor é obrigado a fazer um tratamento para desordens sexuais não especificadas até mesmo após a sua saída. Além disso, ele não pode se aproximar de pessoas com menos de 18 anos de idade. Segundo o site TMZ, ainda existem preocupações de que se ele sair da prisão algum dia, ainda apresente ameaça para a população, em especial os adolescentes menores de idade, por isso a voz de I Believe I Can Fly foi ordenado a passar por terapias durante o período de reclusão.

No entanto, as ordens não pararam por aí! O também ator precisará informar ao juiz sobre qualquer pessoa que decidir morar com ele assim que sair da prisão e ele só pode ficar próximo. Mesmo se for liberado da cadeia em 30 anos, Kelly continuará sendo supervisionado por mais cinco anos, segundo a sentença. O cantor ainda enfrentará outro julgamento federal e mais dois estaduais, e, caso seja condenado mais vezes, deve receber ainda mais restrições.