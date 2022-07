Anitta rebate suposto affair com Filipe Ret e dispara: Estou namorando sério, relacionamento fechado

01/07/2022 | 10:10



Anitta não está para brincadeira! Na última quinta-feira, dia 30, a cantora usou as redes sociais para reforçar o status do relacionamento para aqueles que ainda não acreditam que ela está namorando sério o produtor canadense Murda Beatz. Isso porque, logo depois que divulgou a foto do single com Filipe Ret, os internautas começaram a shippar os dois artistas, mas a intérprete de Girl From Rio disparou:

O ano é 2022 e o povo ainda não entendeu que quando eu estou namorando sério e é relacionamento fechado, não tem papo torto e não tem exceção. É só meu bofe e ponto final. Meu jeitinho... ou é um carro sem freio ou um navio ancorado sem motor.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a web sugere que Anitta está tendo affairs com outros homens. Na última semana, um vídeo da cantora supostamente beijando o segurança viralizou, mas a cantora afirmou que tudo era questão de ângulo e apenas segurou o rosto do rapaz, negando que teria traído o namorado.

Gente, eu não beijei o cara, pelo amor de Deus. Primeiro que isso seria assédio e segundo porque eu tenho namorado, que não ia gostar porque não é moderno. Alguém arranja esse vídeo com ângulo de frente, disse na ocasião.