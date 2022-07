Wanessa Camargo planeja aumentar a família com Dado Dolabella

01/07/2022 | 10:10



Parece que o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella está seríssimo! Segundo informações do Extra que conversou com fontes próximas ao casal, eles estão planejando aumentar a família.

Mesmo discretos e sem se pronunciarem sobre a relação, a fonte afirmou que a cantora está recebendo o maior apoio do seu pai, o sertanejo Zezé Di Camargo:

Zezé tem dado total apoio à filha. É uma forma de retribuir a atitude dela em relação à sua história com Graciele (Lacerda). Wanessa foi a primeira dos filhos a aceitá-la como família, disse.

Vale pontuar que Wanessa é mãe de dois filhos, frutos do seu antigo casamento com Marcus Buaiz. Já Dado é pai de três, mas quer o quarto herdeiro com a amada.

Ainda, segundo a fonte, o ator nunca foi violento com Wanessa:

Ele nunca foi violento com ela quando namoraram, afirmou.

Marcus Buaiz se preocupa...

Enquanto Wanessa está cheia de planos com o amado, seu ex-marido, Marcus Buaiz, está preocupado com os filhos. O Fofocalizando, programa exibido no SBT, revelou que o empresário teme que a relação afete os herdeiros de alguma forma. Será?

Mesmo com o medo, Buaiz reconhece que Wanessa é uma ótima mãe.