HBO MAX faz 1 ano: confira as produções mais populares do streaming

A HBO MAX fez um ano em junho. E, mesmo com o melhor catálogo dos serviços de streaming, segue com um aplicativo ridículo, uma interface confusa e sem app para Fire TV Stick. (Dica: se você assina DirecTV Go, vale procurar por lá os conteúdos da HBO. Não tem tudo, mas o que tiver, é mais fácil para consumir.)

Bom, voltando à vaca fria, a HBO MAX fez um ano em junho e a plataforma JustWatch divulgou, para o 33Giga, os títulos mais procurados no serviço. Entre os maios populares do streaming, estão o filme Duna e a (ótima) animação Ricky e Morty.

Aliás, diferentemente da HBO, o JustWatch tem ótimos apps e é uma mão na roda para quem assina diferentes serviços de streaming. Para saber mais sobre a plataforma, leia a reportagem JustWatch encontra o filme que você deseja ver em diferentes streaming.

Confira abaixo os títulos mais populares da HBO nos últimos 12 meses.

HBO MAX: Séries

HBO MAX: filmes