Testamos: por R$ 350, roteador mesh Huawei WiFi AX2 agrada por custo-benefício

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



01/07/2022 | 09:55



O Huawei WiFi AX2 é um dos melhores roteadores que o 33Giga avaliou em muito tempo. Isso porque dentro do que oferece (tecnologia mesh, facilidade de instalação, app esperto para configurações) para seu preço médio é bem atrativo – pode ser encontrado por R$ 350.

Ao tirar da caixa, o Huawei WiFi AX2 agrada pelo design minimalista – compacto, achatado, com 4 antenas. Depois de conectá-lo ao modem da operadora, é bastante simples configurá-lo. Isso porque a fabricante mantém um app para isso, chamado Huawei AI Life – disponível para Android e iPhone.

Com o aplicativo instalado (e uma conta no site da fabricante), em poucos minutos o Huawei WiFi AX2 passa a funcionar. Entre os pontos positivos vistos, de imediato, é que ele torna a conexão wi-fi sensivelmente mais estável. A longo prazo (depois de 30 dias de uso) também aumentou em média a velocidade da conexão em 20%.

Isso ocorre porque o Huawei WiFi AX2 alterna a automaticamente as bandas de frequência que opera (2,4 GHz e 5 GHz). Ele destina mais ou menos “velocidade” de acordo com o aparelho conectado.

Crédito das fotos: Divulgação / Huawei Crédito das fotos: Divulgação / Huawei × × × × × × ×

Se é uma lâmpada inteligente, por exemplo, ele a conecta na rede de 2,4 GHz. Se o usuário está jogando online e precisa de mais recursos, o roteador o conecta à de 5 GHz. Essa alternância inteligente garante que os aparelhos conectados funcionem de acordo com o que requisitam em termos de internet.

Outro ponto que agrada no aparelho – mas que ainda pouco faz diferença – é que ele oferece suporte a Wi-Fi 6. Esse protocolo de rede sem fio ainda não é uma realidade no Brasil, mas quando for, o usuário não precisa se preocupar.

Entre os pontos negativos, o que mais chamou a atenção da reportagem foi o alcance do aparelho. Nos testes, realizados em uma área de 120 metros quadrados, a cobertura beirou os 80 metros quadrados (de acordo com a fabricante, o total seria 90 metros quadrados). Fora dessa área, a internet sumia.

De qualquer forma, por ter a tecnologia mesh (o 33Giga não avaliou outros roteadores trabalhando em conjunto com o Huawei WiFi AX2), isso seria um problema facilmente contornável. Isso porque o eletrônico foi desenvolvido para conversar com outros e aumentar seu alcance de forma bastante simples, cobrindo uma área maior.

Em resumo, pelo conjunto da obra (e principalmente pelo preço), o Huawei WiFi AX2 vale o investimento. Quem procura um roteador bom e barato – e que não precise de uma ampla área de alcance –, pode se satisfazer com ele.