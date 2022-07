Luciano Szafir relembra luta contra Covid-19 e revela que teve menos de 15 por cento de chance de viver

01/07/2022 | 09:10



Abriu o jogo! Luciano Szafir participou do The Noite, programa apresentado por Danilo Gentili, e relembrou a sua luta contra a Covid-19. O apresentador, vale pontuar, testou positivo para o vírus quatro vezes.

No relato, o pai de Sasha Meneghel surpreendeu ao revelar que tinha apenas 15% de chance de sobreviver:

- Para a minha mulher falaram: olha, a gente vai intubar, vai colocar a bolsa de colostomia, e liga para todo mundo pois a chance de sair vivo é menos de 15%. Para mim, é claro, não falaram nada. Um susto. Nunca esperei. Peguei covid algumas vezes. Confirmadas, quatro. Só uma vez foi pesada, que foi a que eu fiquei no hospital. Cheguei a 84% do pulmão tomado. Não fumo, não bebo. Tinha entrado em uma instituição de saúde uma vez na minha antes disso. [Me assustou] porque é muito rápido. Eu estava normal, disse.

Luciano também contou sobre o desdobramento da doença e o quanto afetou o seu corpo:

- Já estava com o pulmão tomado e apareceu uma embolia pulmonar. Para tratar usei uma carga forte de anticoagulante. Só que meu intestino não aguentou tudo isso e rompeu, inflamou tudo. Morfina não dava conta. Me lembro de estar na UTI desesperado e pedir: alguém me apaga?

Sobre a bolsa de colostomia, Szafir falou que já se acostumou e revelou até alguns momentos descontraídos:

- (Fiquei) Onze meses e meio. Acostumei com a bolsa de colostomia. Brincava com meus filhos. Um deles deu uma bica na bolsa e saiu tudo. Ou estava dirigindo fui arrumar o cinto e dei aquela batida. Você passa por situações constrangedoras. Estava em uma reunião e você não controla até mesmo os gases.