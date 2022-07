São Bernardo se destaca em dama e xadrez

Da Redação



01/07/2022 | 08:49



O último fim de semana foi de conquistas para os jogos de tabuleiro de São Bernardo. Mateus Brito de Carvalho sagrou-se campeão do Torneio Open Rápido de Suzano de Jogo de Damas, categoria tabuleiro de 100 casas, dia 26. Atleta de São Bernardo, ele foi o único a marcar 12 pontos em 14 possíveis na cidade da Região Metropolitana. Outro damista são-bernardense, Laurindo Massambani Neto ficou na 12ª colocação, com oito pontos. O certame teve participação de 36 jogadores, de dez municípios do Estado de São Paulo.

Filho do ex-campeão brasileiro Oziel Souza de Carvalho, além de atleta, Mateus é professor das escolas de jogo de damas da cidade. Dá aulas, gratuitas, às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30, e aos sábados, das 14h às 18h, no Centro de Treinamento e Formação de Xadrez e Damas, na Arena Olímpica São Bernardo, no bairro Santa Terezinha. “Mateus representa o futuro do Brasil no Jogo de Damas”, disse Ricardo Criez, supervisor de damas e xadrez da Prefeitura de São Bernardo. “E mostrou isso com vitórias convincentes”, continuou o dirigente.

XADREZ

Enxadrista da cidade, Wladimir Zampronha também brilhou. No Campeonato Pan-Americano de Xadrez de Seniores (50 a 64 anos), também dia 26, em Florianóplois, Santa Catarina, o atleta ficou na quarta posição, com seis pontos em nove possíveis, muito próximo da meta para se tornar mestre internacional, a segunda maior graduação na escala da Fide (Federação Internacional de Xadrez). Para tanto, na última rodada precisava vencer o uruguaio Luis Ernesto Rodi, mas acabou empatando. O campeão foi o argentino Marcelo Tempone, com sete pontos, seguido pelo brasileiro Darcy Lima, também com seis.

“Zampronha fez um torneio fantástico, de altíssimo nível, superando rivais com rating(pontuação internacional) superior à dele”, afirmou Criez. Ainda na categoria sênior, outro atleta da LXSBC (Liga de Xadrez de São Bernardo), Ricardo Ferreira de Souza finalizou na 23ª posição entre 24 participantes. Já no veterano (acima de 65 anos), João Batista Aragão Neto, também da LXSBC, ocupou a 14ª colocação entre 20 participantes.