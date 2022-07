Primeiro parque multimídia interativo do Brasil abre em São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



01/07/2022



O Hello Park, primeiro parque multimídia interativo do Brasil, abre hoje (1º de julho) no Shopping SP Market, em São Paulo. O espaço contará com 20 atrações, um café, loja temática e estacionamento, além de wi-fi aberto.

“A proposta é estimular o desenvolvimento infantil ao combinar jogos tradicionais e projeções coloridas à tecnologia, incentivando a aprendizagem de novas habilidades e o desenvolvimento criativo de uma forma lúdica e divertida”, afirma Caroline Fátima, Gerente de Marketing do Hello Park. “Além disso, o Hello Park é instagramável”, completa.

Atrações do parque multimídia interativo

Confira algumas atrações do Hello Park, primeiro parque multimídia interativo do Brasil:

Interactive Slope – Aqui, as crianças podem escorregar e interagir de diferentes maneiras e ainda se divertirem em uma piscina de bolinhas

– Aqui, as crianças podem escorregar e interagir de diferentes maneiras e ainda se divertirem em uma piscina de bolinhas Digital Painter – Espaço composto por um livro de colorir gigante e um lápis mágico, que faz as imagens ganhaream vida assim que as crianças começam a pintá-las

– Espaço composto por um livro de colorir gigante e um lápis mágico, que faz as imagens ganhaream vida assim que as crianças começam a pintá-las Living Figures –Área onde as crianças podem ver os seus desenhos ganharem vida em um painel touch interativo.

Além disso, o parque conta com três espaços para a realização de festas de aniversários. Todos eles têm formato multimídia e interativo, com temas que mudam a cada temporada: Fundo do mar, Cidades, Universo, Brinquedos e Animais.

Quanto custa

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do Hello Park. Confira os valores:

Promocional Infantil – R$ 99

Menor de 2 anos – Gratuito

PCD de 2 a 17 anos – Gratuito

Promocional Adulto – R$ 69

Promocional Idoso – R$ 60

Promocional Gestante- R$ 60

Acompanhante PCD – R$ 60

PCD acima 18 anos – R$ 60

Inteira Adulto ou Infantil – R$ 230

Meia Adulto ou Infantil – R$ 115

Localização

Shopping SP Market: Av. das Nações Unidas, 22.540 – Jurubatuba, São Paulo