Polícia Militar realiza operação especial em Mauá e Ribeirão Pires

A fim de coibir crimes contra o patrimônio, especialmente roubo e furto de veículos, o 30° Batalhão de Polícia Militar, localizado em Mauá, realizou ontem a Operação Força Total na cidade e em Ribeirão Pires.

Dados parciais da ação revelam que foram realizadas 69 buscas pessoais, 21 veículos vistoriados, 31 motosfiscalizadas, além de um veículo de carga verificado. Ao todo, 53 motoristas também passaram por revista.

Um menor de idade foi preso por roubo de veículo e sequestro do proprietário do carro – o jovem confessou os crimes após ser capturado pelos policiais. O roubo ocorreu em Ribeirão Pires, e junto com mais dois criminosos, eles seguiram para o bairro Iguatemi, na Capital, onde foram capturados pela equipes da operação, que seguiram o veículo até o local.

A iniciativa contou com apoio de 70 policiais e 40 viaturas, entre motos e carros. Além da PM, participaram da operação diversos tipos de policiamento, incluindo a Força Tática, o Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Rocam (Rondas com Apoio de Motocicletas), viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Ambiental de Ribeirão Pires, entre outras unidades policiais.

As equipes policiais se reuniram, por volta das 16h, na Rua Maceió, no Jardim Oratório, em Mauá, e seguiram para três comunidades da cidade: Morro do Macuco, do Jardim Oratório e comunidade Cerqueira Leite, localidades que, segundo a corporação, possuem incidência de crimes de roubo de veículos.