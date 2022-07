Juliana Bontorim retorna ao Diário na web tv e no social

Da Redação



01/07/2022 | 00:01



Nome conhecido e muito presente em eventos sociais do Grande ABC, a jornalista Juliana Bontorim está de volta ao Diário. Ela, que atuou no veículo de comunicação entre 2011 e 2018, chega em um novo momento de sua carreira, com ainda mais experiência mas sem deixar de lado uma marca importante sua, que é o jornalismo empreendedor. “Foram sete anos de muito trabalho e de muita emoção. Cheguei aqui para ajudar a criar o DGABC TV, com uma grade completa na internet. Foi um período marcante e muito bacana. Tenho lembranças muito boas do que fizemos e dos profissionais com quem atuei”, contou.

Mas, à epoca, sua presença no jornal não se restringiu apenas ao canal on-line. Assumiu logo depois o Social do Diário, com sua assinatura na página. “Eu amo o universo de eventos. Então casou muito bem para mim. Além do fato de eu ser sempre uma admiradora e leitora do Diário”, disse a jornalista de 40 anos, que nasceu em São Bernardo.

No período em que exerceu outras atividades, se destacou pelo trabalho de apresentadora de grandes eventos. “Também evoluí muito nas mídias sociais, que hoje são ferramentas fundamentais para o meu trabalho.”

Agora, o projeto inicial dessa nova parceria entre Juliana Bontorim e o Diário está alicercado em duas ações. A primeira delas é a produção, no estúdio do jornal, da terceira temporada do ‘JB Convida’, programa em que fala sobre diversos temas com um convidado especial. “Quero falar do Grande ABC a vários lugares do mundo. Vou conversar com muita gente, dar dicas e falar muito da região. É um magazine.”

A outra atuação está justamente no desenvolvimento de uma coluna social no impresso, só que desta vez em uma edição semanal, sempre aos domingos. Os detalhes ainda estão discutidos entre a profissional e a direção da redação, incluindo o nome da coluna, mas já está certo que a primeira sairá na edição do dia 10 de julho. “Quero que a coluna seja ainda mais forte, mais digital e mais relevante”, disse. “Chego ao jornal revendo amigos queridos e com muita vontade de fazer um grande trabalho e mostrar tanta coisa boa que acontece no Grande ABC.”