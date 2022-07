O alto valor dos pedágios

Do Diário do Grande ABC



30/06/2022 | 23:59



Uma boa notícia foi dada ontem pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) à população paulista. A Secretaria de Estado de Logística e Transportes anunciou que não haverá reajuste de tarifas de pedágio em 2022. A decisão, segundo justificativa da administração, foi tomada levando em consideração a atual conjuntura econômica e do custo Brasil, pressionados pela “alta desenfreada dos preços, em especial, de combustíveis”. A informação chega em momento oportuno, quando a inflação corrói significativamente os ganhos do trabalhador e qualquer economia no fim do mês faz muita diferença.



O governo estadual demonstra, assim, alinhamento com o federal, conduzido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), para tentar conter a escalada de preços no Brasil. Para os moradores do Grande ABC, cortado pelas estradas que cobram o maior pedágio do Brasil, a medida é ainda mais significativa. Se não fosse tomada, a partir de hoje o motorista passaria a pagar R$ 33,80 toda vez que passasse por uma das praças tarifárias das rodovias Anchieta ou Imigrantes ao invés dos atuais R$ 30,20 – valor que, diga-se, já é muito caro.



É obrigação dos gestores considerar o impacto social causado pelas políticas de preços. Autorizar o aumento dos pedágios nas rodovias estaduais certamente pressionaria o custo de vida dos paulistas, já que boa parte da economia se move sobre o asfalto. Segundo comunicado do governo paulista, o reajuste nas tarifas variaria de 10,72% a 11,73%, a depender do indexador constante em cada um dos 17 contratos de concessão das rodovias.



Além de segurar o aumento em momento nevrálgico, Garcia demonstrou argúcia ao determinar à Secretaria de Logística e Transportes e à Artesp, a agência reguladora, que busquem nova política de preços para as rodovias concessionadas paulistas, no sentido de encontrar uma maneira de auxiliar “a população e os setores que dependem do transporte por rodovias” sem inviabilizar “os contratos assinados com as concessionárias”. Que o ponto de equilíbrio seja encontrado.