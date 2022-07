Do Diário do Grande ABC



Os efeitos da pandemia, ocasionada pela Covid-19, refletiram e refletem inúmeras consequências em nossa sociedade, dentre elas destaca-se o aumento do desemprego e, consequentemente, a falta de renda para inúmeras famílias, levando então ao endividamento, senão em casos mais severos até mesmo à falta de condição da própria subsistência.



Devido a tal situação, criminosos aproveitam-se deste respectivo momento de fragilidade de inúmeros brasileiros e viram oportunidade de aplicar o chamado golpe do falso empréstimo. Em síntese, tal golpe se concretiza quando o consumidor recebe determinada mensagem em suas redes sociais ou aplicativo de mensagens via celular, o qual suposto representante de determinada instituição financeira oferece empréstimos com condições muito vantajosas, sem a necessidade de realizar pesquisas junto aos órgãos de proteção ao crédito.



Para liberar os valores, no entanto, eles exigem o pagamento de determinado valor, o qual, em sua grande maioria, justifica-se pela obrigatoriedade em realizar a contratação de seguro obrigatório, certificado digital, pagamento do IOF (Imposto sobre Operação Financeiras), dentre outras inúmeras justificativas infundadas. E aí está o golpe. Uma vez pago, os golpistas desaparecem, deixando o prejuízo para os consumidores. Em hipótese nenhuma será cobrado pagamento antecipado para liberação de empréstimos.



Se eventualmente no momento da contratação do referido empréstimo, referida instituição exigir o pagamento antecipada para efetuar a liberação do dinheiro, a orientação é não fazer esses pagamentos, especialmente se o pagamento for direcionado para um CPF (Cadastro de Pessoa Física), ou seja, pessoa física, e reforçar nunca é demais: instituições bancária/credoras sérias não solicitam depósitos prévios a fim de liberar empréstimos, pois tal ato não tem fundamento legal.



Se você eventualmente percebeu que foi vítima do golpe do falso empréstimo pela internet ou qualquer outro meio, a primeira coisa a se fazer é registrar BO (Boletim de Ocorrência) imediatamente, detalhando o que aconteceu. Destaca-se que tal procedimento é feito totalmente via digital, ou seja, utilizando-se da internet, sem a necessidade do deslocamento até a delegacia mais próxima.



Somando-se a tais medidas necessárias a serem tomadas, por fim, não menos importante, orienta-se procurar o Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) a fim de registrar tal eventualidade.



Por fim, destaca-se o provérbio popular ‘quando a esmola é demais, o santo desconfia’. Fiquem de olho!



Caio de Luccas é advogado especialista em defesa do Consumidor.



PALAVRA DO LEITOR

Recém-nascidos

Estranha esta estatística (Um recém-nascido é entregue voluntariamente para adoção no Grande ABC a cada mês). A fila de espera para um casal adotar um recém-nascido pode chegar a 15 anos. Onde estão indo parar essas crianças?

Tatiane Barbirato Alvares

do Facebook



Prioridade

Golaço da gestão Orlando Morando e Marcelo Lima na construção do Hospital de Urgência de São Bernardo, erguido durante a pandemia, e considerado o maior do País destinado para atendimento da Covid. Hoje é referência para os casos de urgência e emergência das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e ainda conta com espaço para realização de alguns exames. Todo investimento na saúde é prioridade para a nossa região e me deixa muito feliz e acreditando no futuro.<EM>

Ricardo Tessariol

São Bernardo



Dá para voltar?

Não adianta. Podem tentar de tudo, mas nada, absolutamente nada, apagará a ‘promiscuidade com dinheiro público’ protagonizada durante o governo do PT. Não dá para mensurar os malefícios com mortes, abandonos e promiscuidade de princípios a que foi levada a população. Serão décadas sentindo os malefícios. Dá para voltar?

Beatriz Campos

Capital



Caminhoneiros

Nosso País sobrevive muito graças também aos nossos doutores de estrada, cidades, asfaltos, fronteiras e nossas divisas terrestres, que são nossos caminhoneiros. Se olharmos à nossa volta vamos flagrar que percentual muito expressivo passou pela sua imprescindível missão. Costumamos chamar seus carregamentos de commodities e outros nominativos, mas nunca podemos deixar de reconhecer a importância desses profissionais da boleia. Sei que já existe data para comemorarmos o dia do caminhoneiro, mas temos que reconhecer que os mesmos merecem ainda mais nossa gratidão pelo muito que representam em nossa vida e cotidiano. Reconheço que existem muitas profissões que devem e muito ser lembradas, mas deixo aqui essa espécie de reconhecimento e homenagem ao nosso caminhoneiro.

Cecél Garcia

Santo André



Pai da Mônica – 1

Mauricio de Souza é maravilhoso (Live do Diário com Mauricio de Souza, desenhista e pai da Turma da Mônica). Sou professora e uso um trabalho dele, Um Por Todos e Todos Por Um! E dou aula para um há seis anos.

Cristina Angela Silva

do Facebook



Pai da Mônica – 2

Adoro ler os gibis e as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica desde criança. Até hoje leio e me divirto muito. Parabéns, Diarinho e Mauricio de Souza, pela oportunidade de levar a alegria a nossas crianças e nossos adolescentes e a nós, adultos, que amamos os quadrinhos.

Marcia Maritan

do Facebook



É verdade

O STF (Supremo Tribunal Federal), que transgride a Constituição da qual é o guardião, funciona como partido político ao priorizar toda solicitação de congressista contra o presidente, quando o foro adequado é o próprio Parlamento. Parece até que não existe nenhum processo engavetado. O ‘mais honesto do Brasil’ foi condenado em três instâncias, mas está limpo graças ao Supremo Tribunal Federal, e lidera as pesquisas de intenção de votos na corrida à Presidência, com real chance de ocupar o mais importante cargo eletivo brasileiro. Parece mentira, mas é verdade.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)