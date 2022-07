Verstappen critica frase de Piquet sobre Hamilton, mas ressalva: 'Não é racista'

30/06/2022 | 21:35



Max Verstappen se pronunciou nesta quinta-feira sobre o uso por Nelson Piquet de uma expressão racista para se referir a Lewis Hamilton. O namorado de Kelly Piquet fez críticas à fala do sogro, mas disse que ele não é racista e se mostrou contrário à ideia de banimento do ex-piloto brasileiro do paddock da Fórmula 1.

"Acho que as palavras usadas, embora, é claro, com diferentes tipos de culturas e coisas que eles disseram quando eram pequenos e mais jovens, não estavam corretas. Que seja uma lição para o futuro não usar essa palavra, porque é muito ofensiva e, principalmente, hoje em dia, ganha mais força", explicou Verstappen em entrevista ao site Motorsport. O holandês reforçou que seu convívio com Nelson Piquet, apesar de curto, mostrou que o brasileiro não é racista.

"Passei um pouco de tempo com Nelson, acho que mais do que a média das pessoas em geral, e ele definitivamente não é racista. Ele é realmente um cara muito legal e descontraído, e tenho certeza de que a declaração que ele divulgou, creio que você pode ver a palavra de duas maneiras. Mas acho que ainda é melhor não usá-la", ressaltou o atual campeão mundial.

Apesar de considerar as falas de Nelson Piquet inadequadas e condenar o uso de expressões racistas, Verstappen afirmou que não se envolverá na polêmica, tampouco fará contato com o sogro para tratar do tema.

"Eu não vou ligar para ele e dizer: Cara, isso não está correto. Acho que ele mesmo sabe disso. Ele já disse em seu depoimento, acho que ele percebeu que usou a palavra errada, então quem sou eu para ligar para ele? Eu não acho que vai mudar nada, de qualquer maneira. Como ele disse, isso pode ser interpretado de duas maneiras, e é claro que as pessoas percebem o lado ruim e isso fica realmente fora de proporção, porque eu conheço Nelson pessoalmente", complementou Verstappen.

A Fórmula 1 volta a se reunir neste fim de semana para a realização do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone. A corrida acontece no domingo, às 11h. Líder do mundial de pilotos, Max Verstappen quer somar mais uma vitória na luta pelo bi.