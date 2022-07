Atlético-MG anuncia chegada do meia-atacante Pedrinho: 'Vamos ter muito sucesso'

30/06/2022 | 20:08



O Atlético-MG oficializou no começo da noite desta quinta-feira a chegada do meia-atacante Pedrinho, de 24 anos, revelado pelo Corinthians e que estava no Shakhtar Donetsk, por empréstimo de um ano.

O clube fez uma brincadeira nas redes sociais para oficializar o novo reforço. Um funcionário apareceu com uma corda e foi caminhando em direção ao quarto da concentração onde estava o jogador. Era uma alusão à música de Jovem Dionísio, que diz: "Acorda, Pedrinho."

Na chegada ao local, já com camisa do clube, o reforço responde: "Calma aí, já estou acordado e vou disputar todos os campeonatos pelo Galo." Logo depois, em novo post, o clube oficializou a contratação. "O meio-campista Pedrinho é o novo reforço do Galo. Ele chega por empréstimo date junho de 2023. Seja bem-vindo!"

Em suas primeiras palavras, Pedrinho não escondeu a euforia com a nova casa. "Estou de corpo e alma para ajudar o máximo possível. Com certeza vamos ter muito sucesso", afirmou. "A partir do momento que o Atlético mostrou interesse em me contratar, fiquei muito feliz, pela grandeza do clube, por tudo que conquistou, pelos jogadores que aqui estão, então foi uma decisão bem tranquila, por essa grandeza e pelos amigos que aqui estão."

Os amigos citados foram os responsáveis por ajudar no fechamento do negócio. "Entrei em contato com amigos próximos, o Guga, da seleção, o Guilherme Arana, que também joguei com ele (no Corinthians) e me deram as melhores informações possíveis, e isso ajudou bastante na decisão", revelou.

Desde o momento no qual o interesse do Atlético-MG veio à tona, que Pedrinho não para de receber mensagens de incentivo. Ele mostra gratidão com essa corrente de apoio e promete retribuir à altura.

"Sei da grandeza da torcida que o Atlético tem, que empurra, apoia muito... Quando fiquei vinculado ao clube recebi muitas mensagens para vir. Já tinha jogado contra e agora é colaborar da melhor maneira possível" disse. "Já joguei de ponta, de meia, sei do elenco de qualidade, respeito os companheiros, mas vou dar meu melhor, jogar pela equipe. Com passes e dribles, vou agregar muito", garantiu.