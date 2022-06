Principal reforço para a Série B, Leandro Castán pede para deixar o Guarani

30/06/2022 | 16:20



Principal contratação do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o experiente zagueiro Leandro Castán está negociando a sua rescisão contratual depois de apenas oito jogos.

Campeão da Libertadores pelo Corinthians e dono de uma carreira com passagens por clubes como Vasco e Roma, o jogador pediu para deixar o Guarani logo depois da derrota para o Ituano, por 2 a 0, na última terça-feira, no Brinco de Ouro. O zagueiro, inclusive, já teria se despedido dos companheiros no vestiário.

O clima ficou pesado para Castán no Guarani depois de ele ter levado a mão ao ouvido depois de receber críticas dos torcedores durante o jogo contra o Ituano. Capitão, o zagueiro se recusou a dar entrevista após a derrota.

A passagem do zagueiro de 35 anos pelo Brinco de Ouro termina após oito partidas, seis delas como titular. Contratado para substituir Marcelo Chamusca, o técnico Mozart Santos quer ter uma conversa com Leandro Castán antes que a decisão seja tomada, mas o zagueiro dificilmente vai voltar atrás.

Com a saída de Castán, a diretoria bugrina deve priorizar a contratação de um defensor para a sequência da Série B do Brasileiro. A janela de transferência será reaberta no dia 18 de julho.