Neymar Jr. agita a web ao postar foto com Paulo André: Mais lindos do Brasil

30/06/2022 | 16:11



Dupla de milhões! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Paulo André e Neymar Jr. estão cada vez mais amigos. Na festa junina do jogador, que aconteceu no último domingo, dia 26, o ex-BBB publicou nos Stories do Instagram um vídeo cantando pagode com o craque brasileiro. Mas a folia da dupla ainda não acabou.

Nesta quinta-feira, dia 30, o jogador de futebol agitou a web ao compartilhar alguns cliques profissionais da festança do final de semana. Além de mostrar seu look combinando com o de Bruna Biancardi, sua namorada, o menino Ney também compartilhou uma foto com o velocista.

Os pretinhos mais lindos do Brasil, escreveu na legenda.

O clique rendeu diversos comentários, inclusive de Paulo André, que confessou seu amor pelo atleta:

Você é brabo moleque... Te amo e não é de hoje!, escreveu PA.