Marcos Palmeira faz linda homenagem no aniversário de Dira Paes

30/06/2022 | 16:11



Marcos Palmeira está simplesmente arrasando em Pantanal com o personagem de José Leôncio e todo mundo sabe que o ator é super discreto nas redes sociais e não atualiza frequentemente as coisas por lá. E na manhã desta quinta-feira, dia 30, o artista resolveu fazer uma homenagem para uma amiga.

A amiga em questão era nada mais, nada menos do que Dira Paes - a Filó de Pantanal que está comemorando mais um ano de vida. Posando ao lado da atriz, Marcos Palmeira fez questão de lançar uma legenda falando sobre o aniversário de Dira.

Hoje é o dia dela!!! Uma parceira de tantas histórias vividas e divididas. Uma atriz profunda que sempre me inspira! Muito orgulho de estarmos juntos no Pantanal. Acho que Dira é a atriz com quem mais contracenei nesses anos todos. Uma alegria dividir o set com ela. Um aprendizado constante. Te amo, Dira Paes. Curta muito seu ano e conte sempre comigo!

Que fofo, né!? Desejamos que ela também tenha muita saúde para nos proporcionar ainda muitos outros personagens marcantes na história da televisão brasileira.

Mudando de assunto...

Apesar da mudança de assunto, o nome de Dira Paes está circulando nas redes sociais, mas não é totalmente sobre o seu aniversário. Mas sim por conta de um vídeo que a artista compartilhou em suas redes sociais envolvendo seu irmão.

Na publicação, um professor está dando aulas normalmente e fica embalando uma criança no colo. Dira, então, comentou que o professor é seu irmão mesmo e que ele segura o filho de uma aluna enquanto ensina para que ela consiga se concentrar na matéria.

Esse é meu irmão Pedro Paes, último filho da Dona Flor e Seu Edir, professor da UFPE, pai, doutor em Educação Física, apaixonado por motos e um dom incrível para lidar com crianças. Que orgulho ter visto esse vídeo de uma aula sua, embalando o bebê de uma aluna para que ela possa concentrar na matéria com mais tranquilidade e mais foco. Seu carisma é tão incrível que conquista não só os alunos, mas seus filhos também, pelo visto.Orgulho do meu irmão e de toda classe de profissionais da educação, alunas, alunos, que acreditam na verdadeira formação de cidadãos, apesar de toda adversidade que esse país impõe a quem ousa lutar por um ensino de qualidade, inclusivo e contemplativo.