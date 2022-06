Eden Sher, atriz de The Middle, revela que filhos gêmeos nasceram prematuros

30/06/2022 | 16:10



Eden Sher, famosa por seu papel na série The Middle, usou o seu espaço nas redes sociais para falar sobre um assunto delicado e necessário! Com três cliques da sua gravidez e do pós parto, a atriz revelou que os seus filhos gêmeos nasceram prematuros e refletiu sobre a mudança da lei do aborto nos Estados Unidos.

Fiquei muito deprimida para estar nas mídias sociais na semana passada, e não há muito que eu possa dizer que já não tenha sido dito, mas ainda me sinto compelida a compartilhar minha história pessoal, mesmo que pareça que a internet efetivamente mudou..., começou ela na legenda.

Na sequência, Eden falou sobre o nascimento dos seus herdeiros, que nasceram de 28 semanas:

Como alguém que teve uma gravidez de alto risco extremamente difícil, passou muitas horas em vários consultórios médicos e teve uma estadia prolongada e muito assustadora no hospital antes de dar à luz meus bebês (bastante traumático às 28 semanas), essa decisão me destruiu de maneiras difíceis de processar.

Eden também falou sobre as complicações que a mudança na lei irá trazer:

As implicações dessa decisão vão além de simplesmente despojar as mulheres de sua capacidade de obter um procedimento médico seguro. Ela despoja as mulheres de seu valor como ser humano. Tive a sorte de ter uma gravidez desejada, sistema de apoio para me ajudar e recursos para me fornecer os cuidados e a atenção de que precisava para manter a mim e meus bebês seguros e vivos. Não posso aceitar que agora vivo em um país onde, se minha vida estivesse seriamente em perigo, se eu estivesse simplesmente no estado errado, um médico não teria tomado medidas para salvar minha vida por medo de ir para a cadeia. Não posso aceitar que agora seja possível que mulheres e médicos sejam punidos por terem que tomar a decisão mais difícil e dolorosa que uma pessoa poderia ter que tomar. Isso é aterrorizante e perturbador.

E, encerrou:

Obter os cuidados médicos que todos os seres humanos merecem não deve depender de ter ou não ter um útero, viver no estado correto ou ter dinheiro suficiente. Agir nesse momento parece um pouco esmagador, mas cada pouquinho ajuda. Se você não sabe por onde começar, farei doações regulares para a Rede Nacional de Fundos de Aborto e, se puder, imploro que faça o mesmo.