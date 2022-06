BC da Colômbia decide elevar taxa básica de juros de 6,0% a 7,5%

30/06/2022 | 15:35



O Banco Central da Colômbia decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros de 6,0% a 7,5%. Em comunicado, a instituição destaca que a inflação ao consumidor ficou em 9,23% em abril, na comparação anual, e em 9,07% em maio, enquanto as expectativas de inflação "seguiram aumentando e estão significativamente acima da meta de 3% no horizonte da política".

O crescimento econômico do país, por sua vez, surpreendeu no primeiro trimestre, com avanço de 8,2%, diante do fortalecimento da demanda interna impulsionada pelo consumo das famílias, diz a nota.

O quadro no PIB continua a apoiar o dinamismo do mercado laboral, que vem mostrando crescimento sustentado do emprego, diz o BC.

Segundo a instituição, a decisão de hoje é compatível com o quadro da atividade dos últimos trimestres e fará com que a política monetária se posicione mais rápido em uma trilha para reduzir a inflação, levando-a à meta no médio prazo. "De agora em diante, o ritmo do ajuste da política monetária dependerá da nova informação disponível", apontou.