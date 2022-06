Swiatek bate holandesa e avança em Wimbledon; Badosa também vence e Pliskova cai

30/06/2022 | 14:59



Iga Swiatek, número 1 do mundo, não teve vida fácil contra a holandesa Lesley Kerkhove, mas avançou para a terceira rodada de Wimbledon com uma vitória por 3 sets a 2, após parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. A polonesa defende uma grande invencibilidade no esporte, sem perder há 37 partidas, e vem realizando uma grande temporada. Em busca de manter a série positiva, terá como próximo desafio um duelo contra a francesa Alizé Cornet.

"Adicionar mais uma partida a essa merca é bastante especial para mim, mas quando estou lá na quadra jogando realmente não estou pensando sobre isso. Estou apenas tentando jogar o melhor tênis possível na grama para conseguir o melhor resultado possível. Estou muito feliz que são 37 partidas agora. Eu vou tentar fazer o meu melhor, cada vez mais", disse a polonesa ainda em quadra.

No duelo desta quinta, Swiatek teve o saque como principal arma para dominar Kerkhove na grama britânica. Foram cinco aces, contra dois de sua adversária, que cometeu oito duplas faltas. A polonesa fez um primeiro set seguro, com poucos erros e levou por 6/4.

No segundo set, a número 1 do mundo chegou a ficar desconfortável, e viu a adversária ser mais eficiente para igualar o duelo. No terceiro set, porém, voltou a ser superior, quebrou um serviço da holandesa logo de cara e confirmou a vitória em 6/3.

BADOSA AVANÇA e PLISKOVA CAI

Em outro jogo do dia, a espanhola Paula Badosa não teve a menor dificuldade em avançar à terceira rodada. Nesta quinta-feira, venceu com extrema facilidade a romena Irina Bara, 122ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Em 1h14min, a espanhola, uma das favoritas, teve o apoio da torcida para superar sua adversária. Ainda converteu seis aces. A próxima rodada, no entanto, não será fácil. O duelo é contra a bicampeã de Wimbledon, a checa Petra Kvitova, algoz de Bia Haddad no WTA 500 de Eastbourne, que passou por Ana Bogdan por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7 (7)/ 6 (5).

Compatriota de Kvitova e vice-campeã de Wimbledon no ano passado, a número 7 do mundo Karolina Pliskova se juntou a outros nomes fortes eliminados precocemente, como Anett Kontaveit, Emma Raducanu e Garbiñe Muguruza. A checa perdeu para a britânica Katie Boutler após parciais de 3/7, 7/6 (7/4) e 6/4 e deu adeus ao torneio.

Já a também checa Barbora Krejcikova venceu a suíça Viktorija Golubic e vai enfrentar a australiana Ajla Tomljanovic na próxima rodada. A americana Jessica Pegula, por sua vez, vai encarar a croata Petra Martic depois de eliminar a britânica Harriet Dart.