Aos 81 anos de idade, mãe de Paula Burlamaqui sofre queda em casa e é internada

30/06/2022 | 14:11



Melhoras! Na tarde desta quinta-feira, dia 30, Paula Burlamaqui contou que a sua mãe, de 81 anos de idade, sofreu uma queda em casa e precisou ser internada

No Feed do seu Instagram, a atriz mostrou a mãe na cama do hospital com o rosto bem machucado, enquanto fazia carinho e a beijava. Sem maiores detalhes, Paula adiantou que ela está se recuperando. No áudio também é possível escutar a atriz falando o quanto a ama e explicando sobre a internação.

Minha mãezinha tem 81 anos teve uma queda em casa e agora está no hospital se recuperando, vai dar tudo certo mãezinha daqui a pouco vc está em casa, escreveu na legenda.