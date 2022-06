Denilson relembra começo do namoro com Luciele Di Camargo: Ficamos muitos meses namorando escondido

30/06/2022 | 14:11



Quem nunca deu uma namorada escondida, não é mesmo? O ex-jogador Denilson foi o convidado especial do podcast Fala, Brasólho, do Fred Desimpedidos Durante a sua participação, ele falou sobre o seu casamento com Luciele Di Camargo, com quem está junto há 15 anos e tem dois filhos.

Segundo ele, no começo da relação a irmã de Zezé Di Camargo preferiu manter tudo no sigilo:

- Primeiro que a Luciele não queria me assumir, na época. Ficamos muitos meses namorando escondido e eu queria que divulgasse. Para ela, o jogador de futebol tinha uma imagem péssima. Então, a gente ficou uns seis ou sete meses escondido. Eu dizia pra gente assumir e ela começou a me colocar terror sobre o Emanuel, revelou.

Em seguida, Denilson relembrou o primeiro almoço em família e o climão com o cunhado:

- Fomos lá na casa da minha sogra, em Goiânia. Entro na sala e tal, entra o Emanuel, ele me olha assim, cumprimenta a irmã e fala com a esposa: amor, vamos embora, vamos almoçar em outro lugar, passou por mim e saiu. Fiquei esperando ele falar comigo, ficou o maior climão, contou.

No final, Denilson afirmou que agora está tudo em paz e mantém uma ótima relação com Emanuel:

- Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com todos os irmãos e o Emanuel é um dos que eu mais tenho relação, além do Zezé.

Recentemente, Luciele surpreendeu ao revelar que sofreu um acidente de moto em uma rodovia com Denilson.