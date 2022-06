Receita paga 2º lote da restituição do Imposto de Renda nesta quinta-feira, 30

30/06/2022 | 13:55



A Receita Federal paga o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2022 nesta quinta-feira, 30. Segundo a Receita, o pagamento será de R$ 6,3 bilhões para 4.250.448 contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

Do total de contemplados, 1.473.640 têm prioridade legal (idosos acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério), enquanto 2.776.808 são contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 19 de março deste ano.

Para descobrir se irá receber a restituição no segundo lote, o contribuinte pode realizar a consulta na página da Receita Federal na internet (https://www.gov.br/receitafederal), clicando em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

Quem acredita que deveria receber, mas não for contemplado, pode verificar se há alguma pendência na declaração através do Portal e-CAC.

Após regularizar a situação, o contribuinte deve aguardar seu pagamento nos próximos lotes.

O calendário de restituição do Imposto de Renda 2022 prevê o pagamento em cinco lotes, entre maio e setembro.

Veja as datas:

- 1º lote: 31 de maio;

- 2º lote: 30 de junho;

- 3º lote: 29 de julho;

- 4º lote: 31 de agosto;

- 5º lote: 30 de setembro.

O pagamento será realizado diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração.

Se o crédito não for realizado por algum motivo, como a conta informada na declaração ter sido desativada, por exemplo, o valor ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil.

O contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores acessando o Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB, através dos telefones:

- 4004-0001 (capitais);

- 0800-729-0001 (demais localidades);

- 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se o valor não for resgatado dentro de um ano, o contribuinte deverá solicitar novamente o pagamento, através do Portal e-CAC. É só acessar o menu "Declarações e Demonstrativos", clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".