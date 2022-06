Último trabalho inédito de Paulo Gustavo será lançado pela Prime Video

30/06/2022 | 13:11



Quem não sente saudades do ator e comediante Paulo Gustavo? Ele conquistou o coração dos brasileiros com os filmes da trilogia Minha mãe é uma peça e sua morte trouxe um sentimento de luto para o país durante a pandemia da Covid-19 no ano de 2021. Mas, agora os fãs podem matar um pouquinho dessa saudade com uma obra póstuma lançada pela Prime Video.

A notícia foi anunciada pela própria plataforma de streaming nesta quinta-feira, dia 30. O filme terá como base os materiais inéditos gravados durante a turnê de shows que o ator fez ao lado da mãe, Déa Lúcia. O documentário que recebe o nome Filho da mãe retomará a trajetória de Paulo Gustavo na carreia artística com muito humor e emoção, como era característico do intérprete de Dona Hermínia.

A narrativa contará também com depoimentos e entrevistas de amigos e familiares do ator, além de mostrar momentos da intimidade de Paulo Gustavo com a mãe e seu relacionamento com o marido, Thales Bretas.

O filme será uma jornada muito emocionante, mas também muito engraçada, assim como a vida e a obra de Paulo Gustavo, algo que todos os brasileiros e fãs ao redor do mundo terão o prazer de assistir, conta Malu Miranda, head de Conteúdo Original Brasileiro do Amazon Prime.

A data de estreia ainda não foi anunciada, mas os fãs já podem ficar esperançosos em reviver algumas memórias felizes na vida do ator que arrancou a risada de milhares pessoas pelo mundo.