Em seu penúltimo dia no Encontro, Fátima Bernardes é homenageada por famosos

30/06/2022 | 13:10



Como você vem acompanhando, Fátima Bernardes está comemorando dez anos na frente do Encontro e o mês inteiro a apresentadora está sendo surpreendida tanto com homenagens quanto com convidados.

E durante a manhã desta quinta-feira, dia 30, Fátima deixou claro que é o seu penúltimo programa do ano apresentando o Encontro porque ela vai sair de férias e logo vai começar a maratona de gravações do The Voice Brasil, novo programa que ela comandará.

Durante a programação, a jornalista recebeu Dan Stulbach e Ana Furtado que simplesmente a deixaram sem chão com o TBT do Encontro em que Fátima era a grande homenageada da vez. Vários artistas fizeram questão de mandar altos recados para ela, como: Marieta Severo, Antônio Fagundes, Dira Paes, Alexandra Martins, Luciano Huck, Zezé Motta e Marcos Caruso.

- Eu não vou chorar em nenhum programa porque não é uma despedida. É a sensação de que meu filho está de mudança, e esse filho ta indo morar em São Paulo e eu sei que novos colegas que vão conduzir muito bem. Estou concluindo uma etapa que foi muito melhor do que idealizei. É um momento de festa e não de tristeza.

Que fofa!