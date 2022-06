O que fazer no Mato Grosso do Sul – 5 lugares imperdíveis

Redação

Decidir o que fazer no Mato Grosso do Sul nem sempre é uma tarefa fácil. Sinônimo de paisagens naturais exuberantes, o estado reúne um mundo de águas cristalinas, cachoeiras, grutas e diversas outras belezas que atraem não só os viajantes aventureiros, como também famílias e casais em busca de um refúgio natural.

A Acqua Viagens, studio de viagens focado em oferecer roteiros e experiências personalizadas, selecionou cinco lugares imperdíveis para conhecer em solo sul-mato-grossense. Confira!

Bioparque do Pantanal – Campo Grande

Inaugurado em março de 2022, o Bioparque do Pantanal, em Campo Grande, é o maior complexo de aquários de água doce do mundo. Em uma estrutura de 19 mil metros quadrados, o espaço conta com tanque de quase cinco milhões de litros de água, abrigando mais de 30 espécies de cascudos e mais de 10 mil neons.

Focado em aproximar o público da rica biodiversidade da região, o Bioparque tem 32 tanques com peixes do Pantanal, incluindo espécies como dourado, pacu e peixe-cachorro. Há também áreas com espécies dos cinco continentes.

Rio Azul – Bodoquena

Antigo Córrego Azul, o Rio Azul é um santuário ecológico a 22 quilômetros de Bodoquena. O atrativo, inaugurado neste ano, combina flutuação com tour náutico pelo Rio Salobra, onde estão cachoeiras como a Boca da Onça, a maior do estado.

Durante a flutuação, além de observar diversas espécies de peixes e da flora subaquática em um percurso de 620 metros de águas cristalinas em tons azulados, é possível fazer um mergulho mais profundo (apneia) em alguns pontos.

Abismo Anhumas – Bonito

O Abismo Anhumas, situado em Bonito, é uma caverna descoberta em 1970 e aberta à visitação em 1999. Para chegar ao deque de observação (no interior do local), os visitantes precisam descer 72 metros utilizando um sistema de rapel mecânico.

A plataforma flutuante foi construída sobre o lago de águas cristalinas de 80 metros de profundidade existente no interior da caverna. Ali, além de contemplação do cenário exuberante de cones de calcário que preenchem o lago e seu entorno (chegando a até 20 metros de altura), é possível realizar flutuação com snorkel ou mergulho com cilindro.

Fazenda Pequi – Aquidauana

A 180 quilômetros de Campo Grande, Aquidauana proporciona uma experiência pantaneira na Fazenda Pequi. O local, que também funciona como pousada, está situado a mil metros das margens do rio que dá nome à cidade e alia natureza exuberante à forte cultura local.

Os visitantes pode realizar atividades rotineiras de fazenda, como ordenha e lida com o gado, caminhadas ecológicas, focagem noturna de jacarés, passeios de barco e pesca de piranha.

Projeto Salobra – Miranda

Visando promover o turismo sustentável, o Projeto Salobra oferece a oportunidade de percorrer um dos principais corredores de biodiversidade do Mato Grosso do Sul. O rio de mesmo nome passa pela área sul do Parque Nacional da Serra da Bodoquena e é um dos ecossistemas mais protegidos da região Centro-Oeste.

No complexo, é possível fazer passeios de barco pelas águas cristalinas, observar os cenários em mirantes, além de conferir o encontro com o rio Miranda e ainda fazer uma focagem noturna.

