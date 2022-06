Otan apoiará a Ucrânia pelo tempo que for necessário, afirma Biden

30/06/2022 | 12:50



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou, nesta quinta-feira, 30, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) apoiará a Ucrânia pelo tempo que a ofensiva militar russa no país se estender. Durante coletiva de imprensa em Madri, Espanha, após cúpula de líderes da aliança, o democrata expressou confiança de que os ucranianos não serão derrotados.

Biden informou que, nos próximos dias, Washington deve anunciar mais US$ 800 milhões em apoio militar a Kiev, incluindo o fornecimento de armas. De acordo com o presidente, os EUA pretendem utilizar recursos provenientes de tarifas contra produtos russos para ajudar na reconstrução ucraniana. "A Rússia não pode derrotar a Ucrânia e avançar para além do país", ressaltou.