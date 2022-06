Pesquisa Modalmais mostra Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados

30/06/2022 | 11:41



Pesquisa Modalmais/Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 30, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na corrida presidencial, conforme o cenário estimulado com todos os pré-candidatos apresentados. De acordo com o levantamento, o petista tem 38,9% das intenções de voto e o chefe do Executivo aparece com 37,6%. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos porcentuais, o que leva ao empate técnico.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 7,3%. Em seguida vem André Janones (Avante), com 2,2%, e Simone Tebet (MDB) tem 2%.

Vera Lúcia (PSTU) tem 0,5%, enquanto Luiz Felipe d'Avila (Novo) aparece com 0,2%. José Maria Eymael (DC) e Leonardo Pericles (UP) têm 0,1%. Luciano Bivar (União Brasil) não pontuou. Os indecisos somam 5,2% e brancos e nulos, 5,8%.

Segundo Turno

A pesquisa mostra que Lula venceria Bolsonaro no segundo turno. De acordo com o levantamento, o petista teria 49% dos votos e Bolsonaro, 41,7%.

A pesquisa realizou 2.000 entrevistas por telefone, com margem de erro de 2,2 pontos porcentuais e confiabilidade de 95%. As entrevistas foram realizadas entre os dias 20 e 24 de junho de 2022 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09994/2022.