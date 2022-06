Daiana Garbin desabafa nas redes: Ninguém é forte o tempo todo

30/06/2022 | 11:10



Daiana Garbin revelou ao lado do marido, Tiago Leifert, que a pequena Lua teria sido diagnosticada com um câncer raro no olho e como descobriram logo no começo o tratamento já estava sendo realizado.

E após meses de idas e vindas do hospital, a jornalista utilizou as redes sociais para fazer um desabafo e revelou que ninguém é forte o tempo todo!.

Recebo muitas mensagens aqui de pessoas dizendo assim: nossa, Daiana, como você está forte o tempo diante de tudo que vocês estão passando! E quero dizer que isso não é verdade. Ninguém testá forte o tempo todo. Tenho certeza que - não sei qual é a dor que você está vivendo neste momento - mas tenho absoluta certeza que tem horas que você está forte, você está firme, e tem horas que você desaba, que chora muito, que se sente frágil, fraca, vulnerável. E é assim para todo mundo e está tudo bem. Enfim, nem sei porque vim aqui dizer isso para vocês hoje. Acho que talvez alguém que me segue aqui está passando por algum momento muito difícil e está precisando ouvir essas palavras, e espero que de alguma forma conforte seu coração, sua dor, porque muitas vezes a gente não vai encontrar respostas do por que isso está acontecendo. Muitas coisas não têm resposta.

Complicado, né!?