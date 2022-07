Obituário - 01 de julho de 2022

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



01/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Francisca Guerra, 99. Natural de Alfenas (Minas Gerais). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João José de Almeida, 92. Natural de Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Lourdes Kowaliauskas Romaszkiewicz, 90. Natural de Fartura (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Anna Emma Hofer Sofiatti, 87. Natural de Santo André. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Prudente, 86. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Israel da Silva, 82. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmo Marquioto, 81. Natural de Iacanga (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geraldo Russafa Gonsalez, 81. Natural de Cosmorama (São Paulo). Residia na Vila Ema, em São Paulo, Capital. Dia 25. Crematório Vila Alpina.

Elena Alves Gonçalves, 80. Natural de Carinhanha (Bahia). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marinalva Josefa da Silva, 78. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Gomes Giolo, 77. Natural de Antonina do Norte (Ceará). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Olga Rodrigues de Morais, 76. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Rita Ferreira de Amorim Churlin, 76. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Adair Martini, 75. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Maciel Filho, 66. Natural de Água Preta (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Rodrigues da Silva, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Motorista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Irma Cardoso de Oliveira Prado, 90. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Vila Pereira de Oliveira, 89. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Municipal de Itaju (São Paulo).

Wilson Ribeiro, 82. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Maria Verônica Batista da Cruz, 81. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 25. Vale da Paz.

Maria Imaculada Cecato Rocco, 80. Natural do Espírito Santo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Donato Teixeira de Souza, 72. Natural de Braúnas (Minas Gerais). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Ercilia Maria Pereira, 72. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria Costa de Souza, 71. Natural de Santo Estêvão (Bahia). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Santos Correia, 69. Natural de Itaroró (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Neide Giorgetti Freitas, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Laurindo Ferreira da Silva Neto, 60. Natural de Jericó (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Antonio Jadecarlos Pinheiro, 40. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Municipal do Distrito de Carnaubinha, em Milhã (Ceará).



SÃO CAETANO

Roberto Vidiner, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Clara, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vera Gauk, 91. Natural de Barretos (São Paulo). Residia em Bragança Paulista. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lurdes Braun, 83. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Norma Conto Forgione, 71. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Luiz Rampim, 67. Natural de Astorga (Paraná). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Pedro Cezaretti Saiki, 24. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 25. Crematório Vila Alpina.



D I A D E M A

Madalena de Souza Pinto, 77. Natural de Canaã (Minas Gerais). Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Mário José de Oliveira, 72. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Amorim da Silva, 68. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Marlene Senhora do Carmo, 61. Natural de Camacan (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Ricardo José de Lira, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Edinária Veríssimo de Souza Marins, 43. Natural do Estado de Rio Grande do Norte. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

José Leiroz, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guerda, em Ribeirão Pires. Dia 24, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Luiz Claudio Faria, 65. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério São José.

José Beatriz do Carmo Filho, 56. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.