Maisa conhece Selena Gomez em evento de beleza nos EUA

30/06/2022 | 10:52



A atriz Maisa protagonizou um momento especial nesta quarta-feira, 29. No Instagram, a artista publicou registros de um evento de beleza em Los Angeles (EUA) e mostrou estar ao lado da cantora Selena Gomez - que conversou com alguns convidados sobre o lançamento de uma linha de batons. Nos stories, Maisa disse que a cantora, até mesmo, deu de presente um apelido a ela: Mamá.

"Agora, esqueçam. Meu nome é Mamá porque Selena Gomez olhou para mim e falou: 'Hi, Mamá' ('Oi, Mamá')", contou a atriz, emocionada. Maisa disse que tentou segurar a emoção, mas estava muito nervosa. "Eu nunca vou me esquecer do dia de hoje. E eu queria dizer para vocês que a Selena Gomez é tudo isso e muito mais", afirmou.

Segundo Maisa, a cantora ficou, o tempo todo, sentada e conversando com os convidados, agradecendo pela presença de todos. Sobre a surpresa que manteve sobre o evento, ela revelou não contar nada aos seguidores por querer que "tudo desse certo". "Usei a filosofia do 'calada vence' e, calada, eu venci", brincou.