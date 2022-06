Obituário - 24 de junho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/06/2022 | 10:55



Quirino de Oliveira Lima

(São Bernardo, 5-6-1942 – 22-6-2022)

Quirino era filho do ex-prefeito de São Bernardo, Hygino Baptista de Lima, neto de Quirino de Lima (que tem uma vila em São Bernardo com o seu nome) e bisneto de João Baptista de Oliveira Lima, o famoso Coronel Oliveira Lima, nome da mais central das vias públicas de Santo André.

Amante da Memória, Quirino, neto, participava das reuniões periódicas dos pesquisadores realizadas no Centro de Memória de São Bernardo. E sempre tinha histórias a contar, e fotos a mostrar.

Ele lembrava sempre que “Teco” era o apelido familiar dos Oliveira Lima, família de origem portuguesa e cujos ancestrais já estavam presentes, na região, séculos antes do movimento imigratório do final do século 19.

Quirino de Oliveira Lima completara 80 anos no começo do mês. Filho do Sr. Hygino e de Odete Edite Perico de Lima. Deixa a esposa, Maria Cristina de Toledo de Oliveira Lima, e as filhas Renata, Fernanda e Alessandra. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.

Filomena Novi

(São Caetano, 25-1-1943 – São Bernardo, 20-6-2022)

A artista plástica e poeta Filomena Novi integrava o grupo de pesquisadores aglutinados pelo Centro de Memória de São Bernardo. Era também memorialista. Com o marido Ulisses Novi, criou estúdios fotográficos, em Mauá e São Bernardo, transferindo-se em definitivo para São Bernardo.

Filomena Novi era filha de José Barbano e Irma Barbano. Parte aos 79 anos. Era viúva e deixa os filhos Marcela e Carla. Foi sepultada no Jardim da Colina.

Sandra Angelina Boralli

(São Bernardo, 19-5-1958 – 20-6-2022)

Sandra descende de uma das famílias pioneiras de imigrantes italianos da Linha Jurubatuba, em São Bernardo, a família Boralli, a mesma que vendeu as terras aos japoneses pioneiros que em 1935 criaram a Cooperativa Mizuho.

O pai de Sandra, Helio Boralli, foi um dos primeiros pilotos de prova da unidade Volkswagen de São Bernardo. Filha de Helio e Inês Boratini Boralli, ela parte aos 64 anos. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.



SANTO ANDRÉ

Luiza Maria Fulini Roseiro, 99. Natural de Laranjal Paulista. Residia na Vila Conde do Pinhal, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Laranjal Paulista.

Anna Maria Thomaz de Mello, 91. Natural de Bocaina (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Laurinda Quinelatti da Silva, 91. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Begnami, 85. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santiago Moia, 80. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Vieira da Silva, 76. Natural de Pirangi (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

José de Anchieta Oliveira, 75. Natural de Água Branca (Paraíba). Residia em Utinga, Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Rodrigues, 73. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisa Clara Meneghin, 72. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Joaquim do Carmo Chinelato, 66. Natural de Motuca (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

Marta Sanches Lopes Mouta, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Eduardo Souza Brito, 57. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Marceneiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Norma Cristina Oliveira Santos, 50. Natural de Itororó (Bahia). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia do Carmo Marcolino Rachel, 40. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabrielly Bueno Alves, 16. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Estudante. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Joana Guillen Petróleo, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Hass Conti, 87. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Helena Morassi Mantovani, 83. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Albert Gastard Koroglouyan, 78. Natural de Viene, França. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Maria das Dores Barcelo, 77. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

José Roberto Vasco, 75. Natural de Orlândia (São Paulo). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Faustino Rocha, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Royal Park, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Domingos Ricardo Castagnaro, 70. Natural de Cerqueira César (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Adail Dias de Araujo, 67. Natural de Santa Rita do Carmo (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Vale da Paz, em Diadema.

Edson Teixeira, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Priscila Borges Lúcio, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Brasilina, em São Paulo, Capital. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



SÃO CAETANO

Aida Simões Corvello, 101. Natural de Ituverava (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria do Carmo Olmo Martinez, 94. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jairo Ferreira, 93. Natural de Cássia (Minas Gerais). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Altino Salvalaia, 92. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ronilda Migliorini Lucifero, 89. Natural de Itaju (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Júlio Marin, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Edmilson Jacó da Silva, 45. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Luiz Carlos Rodrigues dos Reis, 74. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Nova. Dia 18, em Diadema. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

Joaquim Campos de Paula, 70. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Edna Souza, 49. Natural de Taciba (São Paulo). Residia na Cidade Julia, em São Paulo, Capital. Dia 18. Vale da Paz.

Ronaldo Caldeira de Andrade, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

João Victor dos Santos, 20. Natural de Mongaguá (São Paulo). Residia em Vera Cruz. Dia 18. Cemitério da Igualdade, em Mongaguá.



MAUÁ

Aracy Costa Walendy, 95. Natural de Vinhedo (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Sidnei Iemini Gonçalves, 67. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Sidnei Ribeiro, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



RIBEIRÃO PIRES

Iracida Silva Moreira, 86. Natural de Bocaina (São Paulo). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Hamilton Aguillar, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Maria dos Santos Soares, 59. Natural de Planaltina do Paraná (Paraná). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Ronaldo Alexandre da Silva, 43. Natural de Crateús (Ceará). Residia no bairro Sete Cruzes, em Suzano (São Paulo). Dia 18, em Ribeirão Pires. Cemitério Barra Dutra (Ceará).