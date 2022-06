Opep+ mantém plano de aumentar produção de petróleo em 648 mil bpd em agosto

30/06/2022 | 10:15



Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiram manter o plano de aumentar a produção da commodity em 648 mil barris por dia (bpd) em agosto, segundo informou comunicado divulgado após conferência ministerial do grupo nesta quinta-feira, 30.

A decisão confirma cronograma acertado em junho, quando o cartel acelerou o crescimento da oferta em relação ao ajuste mensal de 432 mil bpd que vigorava anteriormente.

Nos últimos meses, os produtores têm sido alvos de pressão dos Estados Unidos para que elevem o fornecimento do ativo energético, com objetivo de conter a escalada de preços.

De acordo com a nota, cujo conteúdo havia sido antecipado pela Dow Jones Newswires, a Opep+ reiterou a importância de que os integrantes cumpram com o mecanismo de compensação do programa.

O próximo encontro ministerial foi marcado para 3 de agosto de 2022.