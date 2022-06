Mãe de Wesley Safadão chora ao falar sobre estado de saúde do cantor

30/06/2022 | 10:10



O estado de saúde de Wesley Safadão está causando preocupação em seus fãs e famialiares. Recentemente, o ator foi diagnosticado com uma hérnia de disco e precisou ficar afastado de sua agenda de shows.

Nas redes sociais, Dona Bil, mãe do cantor, apareceu chorando e escreveu a seguinte mensagem:

Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares. Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar.

No comunicado divulgado pela equipe de Wesley, é possível entender melhor quais são os sintomas que preocupam a família do cantor.

Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira (29), Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica. Diagnosticado com hernia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebal e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal, ele permanecerá de repouso até uma nova avaliação médica.

Melhoras pra ele, né?